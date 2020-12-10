95 % لم يحصلوا على دعم حكومي.. الاتحاد الأفريقي يرصد الشركات المتضررة من كورونا

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي COVID-19 جائحة عالمي، عمل الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي معًا لإنشاء برنامج محاكاة الأعمال الأفريقية، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع غير الرسمي في مرحلة ما بعد COVID-19 عملية الانتعاش.

محاكاة

تراقب المحاكاة، الشركات المتضررة من الإغلاق في خمس دول أفريقية (مصر والكاميرون والسنغال والسودان وزيمبابوي).

يسعى برنامج محاكاة الأعمال الأفريقية، تتبع التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) ، مع التركيز بشكل خاص على كيفية إدراك هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة للتحديات في ضوء جائحة COVID-19.

وأظهرت نتائج المحاكاة، التى شاركت فيها 490 شركة تقدمت بطلب لبرنامج المحاكاة، أن 60٪ أعمال رسمية، و80٪ يستخدمون موظفين بدوام كامل، و29٪ أعمال تقودها نساء، و66٪ يوظفون النساء في فريقهم، و17٪ يوظفون المجتمعات المهمشة.

كشفت البيانات المستمدة من الردود عن التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات بسبب الوباء، وأفاد 93 في المائة أن أعمالهم تأثرت بشدة بالوباء وشهد 95 في المائة بأنهم لم يتلقوا أي دعم حكومي لمكافحة الانكماش الاقتصادي، فيما أعلنت مجموعة قليلة استفادتهم من المساعدات الحكومية، مبالغ إجمالية تتراوح بين 40 و 50 دولارًا بالعملة المحلية.

كان الدعم الحكومي والفساد والضرائب والحصول على التمويل من التحديات الرئيسية التي واجهتها الشركات الأفريقية الصغيرة والمتوسطة قبل جائحة COVID-19.

وأوضحت نتائج المحاكاة أنه بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لم يعد يُنظر إلى الفساد على أنه أحد أكثر التحديات إثارة للقلق بالنسبة للشركات الأفريقية ؛ وبدلًا من ذلك، أصبح وضوح إجراءات الحجز وساعات العمل وحظر التجول أكثر صعوبة.

وجد الاستطلاع أيضًا أن الشركات الأكثر تضررًا قد تم تأسيسها في عام 2019، وربما يكون ذلك نتيجة لعدم الاستقرار والمخاطر المرتبطة بالسنة الأولى من العمليات، فضلًا عن انتشار COVID-19 وعمليات الإغلاق المرتبطة به، وتشير عملية التقديم إلى أن الشركات في مراحلها الأولى هي مستخدمون متعطشون لبرامج بناء القدرات التي ستستفيد من تطوير قدراتها وبالتالي تنمية أعمالها.

بعد حملة التوظيف والتوعية التي استمرت 4 أسابيع، تم اختيار 30 شركة في القائمة المختصرة في كل من البلدان الخمسة المؤهلة فى برنامج المحاكاة.

تستخدم المحاكاة سياسات وأحداث واقعية لخلق فهم لكيفية اتخاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك القطاع غير الرسمي، وقرارات أثناء تفشي COVID-19.

يسمح برنامج المحاكاة للشركات بتغليف الآثار المترتبة على السياسات المختلفة على الأرض، وتوثيق الممارسات الجيدة لتسخير هذه السياسات.

تجري المحاكاة حاليًا بالتعاون مع مساحات المقاطعات ، Cesim في فنلندا ، Kmt في مصر ، ActiveSpaces في الكاميرون ، JokkoLabs في السنغال ، سافانا في السودان ، ومركز Izone في زيمبابوي.

سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأفريقي باستخلاص التعلم من تمرين المحاكاة لتقديم توصيات سياسية قائمة على الأدلة للحكومات بشأن حزم تحفيز الأعمال.