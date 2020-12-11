شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الاي دي ID مجانا بالخطوات

شحن شدات ببجي موبايل PUBG Mobile تعتبر لعبة ببجى من أشهر وأكثر الألعاب المتاحة على الموبايل وأيضا الكمبيوتر، ويوجد منها إصداران وهم النسخة العادية المعروفة والنسخة Lite، في لعبة ببجي موبايل PUBG Mobile يدخل فيها مائة شخص مجتمعين في خريطة معينة من خرائط اللعبة، فمن الممكن لعبها بشكل فردى أو لعبها مع فريق مخصص، وفى بداية اللعب يبدأ جميع اللاعبين من نقطة الصفر دون أسلحة ولا ذخيرة نهائياً وأحياناً دون ملابس، مع مراعاة الهبوط عند منطقة معينة يقوم بتجميع الأسلحة والملابس والذخيرة، وتعد سيارة The Dacia من أفضل السيارات في لعبة ببجي Pubg.

بالخطوات من خلال الأي دي

يعد موقع LASMI Technology من أشهر وأفضل المواقع التي تمنحنا شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي، من خلال الالتزام بهذه الخطوات:

نقوم بالدخول على موقع شحن شدات ببجي الرسمي.

نقوم باختيار اسم الدولة.

نقوم بالضغط على كلمة انطلق، ومعرفة الشدات التي نقوم بشرائها من خلال الموقع.

نقوم بإدخال معرف ID، واختيار الطريقة الملائمة للسداد مع تحديد عدد الشدات التي تحتاجها.

نقوم بالضغط والدخول على أدفع عن طريق الزر الموجود في الأسفل.

نقوم بتفعيل لعبة ببجي للعمل على معرفة عدد الشدات المتوفرة لديك.

كيف اشحن شدات ببجي عن طريق الايدي؟

طريقة شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي ID مجاناً ، من الممكن شحن شدات ببجي PUBG عن طريق الاي دي مجاناً، لأنه يوجد بعض المواقع التي تتخصص في لعبة ببجي موبايل وشحنها مجاناً من خلال: اي دي اللاعب عن طريق إدخال الاي دي الخاص باللاعب، واستقبال الشدات.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الاي دي

سوف نمدكم بمعرفة أسعار شدات لعبة ببجي PUBG عن طريق الاي دي ID وهى كالاتي: