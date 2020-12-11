المدحاني يكشف تفاصيل خطة التطوير لأمانة البرلمان العربي

قال الدكتور حسن بن علي بن محمد المدحاني النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي اعتمد منظومة متكاملة للتطوير الإداري بهدف تحقيق نقلة نوعية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة .
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وأوضح "المدحاني"، الذى كُلف من قبل مكتب المجلس بعمل منظومة متكاملة فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن الخطة مرتبطة بالأمانة العامة بدءًا من الوثيقة الإستراتيجية "الرؤية والرسالة والقيم" ومرورًا بـ الأهداف الإستراتيجية والتشغيلية وأيضًا الهيكل التنظيمي واختصاصات المجلس والوحدات التنظيمية، بالإضافة إلى عمل منظومة متكاملة تتعلق بتقييم الأداء الفردي والمؤسسي وكذلك الوحدة المتعلقة بالأداء البشري ونظام التظلمات والشكاوي .
وأشار النائب المدحاني، إلى أن البرلمان العربي سيشهد نقلة نوعية تتواكب مع متطلبات الفترة الراهنة وتقديم أيضًا كل ما هو أفضل، آملًا أن تشكل المنظومة المتكاملة قوة دافعة لـ الأمانة العامة.
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