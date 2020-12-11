بعد اتفاق التطبيع مع إسرائيل.. اتصال هاتفي بين ملك المغرب وولي عهد أبو ظبي

تلقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تناولا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

ووجه الملك محمد السادس شكره لولي عهد أبوظبي على مواقفه الداعمة للمغرب وسيادته على مختلف الأصعدة.

وأكد العاهل المغربي اعتزازه بالعلاقات الراسخة مع الإمارات والحرص المشترك على تنميتها.

أعرب ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط التطبيع مع إسرائيل.

فيما رحب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال بإعلان واشنطن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، وقرار المملكة استئناف اتصالاتها وعلاقاتها الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وأكد بن زايد أن هذه الخطوات تسهم في تعزيز الجهود والمساعي المشتركة نحو الاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اليوم الخميس، توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "اتفقت صديقتانا العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة - اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!".

وأضاف أنه وقع إعلانا بموجبه تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء المغربية.

ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على القرار التاريخي بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، اليوم الخميس، إن اتفاق التطبيع مع المغرب تاريخي، مؤكدا أنه دفعة جديدة عظيمة للسلام.