الصين تكتشف طائرة تجسس أمريكية في أجوائها

أفادت مبادرة فحص بحر الصين الجنوبي بأن طائرة استطلاع أمريكية حلقت في المجال الجوي الصيني، ووفقًا لبيانات الرحلة التي كشف عنها مركز الأبحاث، أقلعت طائرة الاستطلاع Lockheed U-2A المسماة "دراجون ليدي" في كوريا الجنوبية، وحلقت فوق مضيق تايوان، وعبرت منطقة تحديد الدفاع الجوي الصينية.

وقالت مبادرة استكشاف بحر الصين الجنوبي إن هذه كانت أقرب رحلة استطلاع لطائرة أمريكية في مضيق تايوان

وفي الشهر الماضي، كشف مركز الأبحاث أن الولايات المتحدة ضاعفت تقريبًا عدد رحلات الاستطلاع بالقرب من الصين منذ عام 2009.

ووفقًا لبياناتها، فإن القوات الجوية الأمريكية تقوم برحلات 1500 مهمة سنويًا فوق بحر الصين الجنوبي.

وكشف مركز الأبحاث أيضا عن أن واشنطن تخفي طائرات التجسس التابعة لها من خلال تحليق طائرات مدنية.

ويأتي التطور وسط توترات متصاعدة بين بكين والولايات المتحدة. كلا البلدين منخرط في نزاع تجاري.