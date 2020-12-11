الصين تكتشف طائرة تجسس أمريكية في أجوائها

وقالت مبادرة استكشاف بحر الصين الجنوبي إن هذه كانت أقرب رحلة استطلاع لطائرة أمريكية في مضيق تايوان
وفي الشهر الماضي، كشف مركز الأبحاث أن الولايات المتحدة ضاعفت تقريبًا عدد رحلات الاستطلاع بالقرب من الصين منذ عام 2009.
ووفقًا لبياناتها، فإن القوات الجوية الأمريكية تقوم برحلات 1500 مهمة سنويًا فوق بحر الصين الجنوبي.
وكشف مركز الأبحاث أيضا عن أن واشنطن تخفي طائرات التجسس التابعة لها من خلال تحليق طائرات مدنية.
ويأتي التطور وسط توترات متصاعدة بين بكين والولايات المتحدة. كلا البلدين منخرط في نزاع تجاري.
وتراجعت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ وصول دونالد ترامب إلى السلطة.
ويختلف الجانبان حول عدد من القضايا التي تتراوح من التجارة والأمن إلى جائحة فيروس كورونا وهونغ كونغ. في الشهر الماضي
وتم رصد قاذفتين ثقيلتين أمريكيتين فوق بحر الصين الجنوبي.
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