112 حالة.. سوريا تسجل أعلى معدل إصابات بـ كورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 11 وفاة و112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل إصابات منذ تفشي الجائحة في البلاد.

وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة في سوريا إلى 8787 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 476 حالة.

وتركزت معظم الإصابات المسجلة اليوم في محافظة درعا بواقع 20 إصابة فيها.

وكانت وزارة الصحة السورية، طلبت في وقت سابق، الانتقال إلى خطة الطوارئ "B" بعد الازدياد الملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات.

وأعلن وزير الصحة حسن محمد الغباش أمس أن هناك ازديادا ملحوظا في أعداد الإصابات، مضيفا أن بقاء الوضع ضمن السيطرة يتطلب التزام الجميع بالإجراءات الوقائية.