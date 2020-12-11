اليهود يحتفلون بـ عيد الحانوكا في برج خليفة

تحتفل إسرائيل اليوم الخميس بـ عيد الحانوكا أو عيد الأنوار اليهودي الذي يحيي ذكرى معجزة اشتعال الشمعدان لمدة ثمانية أيام كاملة بعد تدنيس معبد القدس، حسب الزعم المأثور في الثقافة اليهودية.

ويبدأ العيد اليهودي من الخميس 10 ديسمبر ، ويتم الاحتفال بعيد الأنوار اليهودي بإضاءة شمعدان لمدة ثمانية أيام وتبادل الهدايا بين المحتفلين وذويهم.

كما احتفلت اسرائيل بتطبيع العلاقات مع المغرب بعد أن اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم، وعلق المتحدث الرسمي باسم الجيش الاسرائيلي عن ان الاحتفال الحالي يحييه اليهود بمعانيه التاريخية المتأصلة في حياته ويومياته فيعيشها حاضرًا على مدى ثمانية أيام يتم إضاءة شمعة واحدة رمزًا للاعجوبة التي حصلت، وفقا لما نشره على صفحته .

وأضاف: ما أجمل السلام، اضاءة شمعدان عيد الانوار، ‫حانوكا‬ الذي يبدأ اليوم في برج خليفة دبي، عيد سعيد للجميع.

وبدأ الاحتفال بعيد الحانوكا عندما استعاد الشعب اليهودي الهيكل في القدس من الملك أنطيوخس وقواته، كما تقول القصة، ولم يتمكنوا من العثور إلا على ما يكفي من الزيت في الهيكل لإضاءة الشمعدان ليوم واحد.

ومع ذلك ، عندما أشعلوا الشمعدان بالزيت ، استمر في الاحتراق مشتعلا لمدة ثمانية أيام كاملة، ومن هنا جاءت مدة الاحتفال بالعيد البالغة ثمانية أيام.

وللاحتفال بمعجزة الكمية الضئيلة من الزيت التي تجاوزت التوقعات لتضيء الشمعدان المقدس، حسب الزعم، خلال عيد الأنوار، وهي المناسبة التي يأكل فيها اليهود الكثير من الطعام المقلي بالزيت.