نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو حركة فتح لـ"الفجر": لن نجد رد فعل لأبومازن على تطبيع المغرب والسعودية لن تأخذ الخطوة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منذ قليل كل من الجانب المغربي والإسرائيلي عن التوصل لاتفاق من أجل التطبيع سواء على مستوى الاتصالات أو العلاقات الدبلوماسية، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على كافة وسائل الإعلام بالإضافة إلى السوشيال ميديا.

وجاء قار الموافقة على التطبيع من جانب المغرب بعدما أعلن أنه فى إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.

ويأتي التطبيع مع إسرائيل بعد مرور العديد من الدول بهذه الخطوة، لذا حرصت جريدة "الفجر" على إجراء حوار مع الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس وعضو المجلس الثوري لحركة فتح للوقوف على آخر التطورات بالإضافة إلى تأثير هذه الخطوة من قبل المغرب على مسار القضية الفلسطينية بعد إعلام الملك محمد السادس التزام بلاده بحل الدولتين وكان نص الحوار كما يلي:

ما رأيك في خطوة التطبيع التي أقدمت عليها المغرب تجاه الكيان المحتل؟

"عملية التطبيع مرفوضة من الكل الفلسطيني لأنها تتجاوز مبادرة السلام العربية والتي نصت على أن التطبيع يجب أن يتبع بعد قيام دولة فلسطين، أما التطبيع قبل قيام دولة فلسطين فهو خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة لنا في الظهر فإن هذا الأمر مرفوض لنا وسيممثل حالة لن تكون جيدة وأن العرب سوف يكتشفون مع الوقت أنهم أخطأوا في هذا الأمر فإقدام المغرب على هذه الخطوة غير مبارك لها فلسطينيا على الرغم من أن الموقف الفلسطيني حتى الآن لم يصدر تجاه التطبيع وهي خطوة غير موفقة في ظل ظروف حتى وإن كانت هذه الخطوة لإرضاء النظام في أمريكا والذي يتغير الآن وكان عليهم الإنتظار وعدم تقديم ما يرضي إدارة ترامب وخاصة أن الاعتراف بالسياده المغربية على البوليساريو والصحراء هذا الأمر يحتاج إلى قرار لاحقا حسب قرار الكونجرس الأمريكي وحتى قرار ترامب لا يمكن أن يعطي شئ مثل ما حدث بالاعتراف بسيادة اسرائيل على المستوطنات والجولان والذي يستطيع أي رئيس قادم أن يلغيها هذا لم يكن قرار كونجرس".

ما تعليقك على ربط ترامب هذه الخطوة بسيادة المغرب على الصحراء؟

"ترامب يحاول بشكل أو بآخر أن يرضي نتنياهو خاصة وأن نتنياهو يخسر تدريجيا قوته داخل الشارع الإسرائيلي هناك مظاهرات ضده في ملفات الفساد وضغطا حتى داخل العمل السياسي ليس فقط من جانتس ولكن أيضا هناك انشقاقا داخل حزب الليكود، فترامب يحاول بقدر المستطاع أن يساند نتنياهو وخاصة أنه لم يسلم حتى الآن بهزيمته في الانتخابات فهو يدير الآن ملف مصالح بين دول الخليج وقطر ويريد أن يحصل على اعترافات قدر المستطاع دعما لاحتلال اسرائيل".

هل تتوقع خطوات جديدة لصالح الكيان المحتل قبل تسليم ولايته لبايدن؟

"هناك محاولات حثيثة من قبل ترامب وإدارته في ما تبقى لها إيام هذه الإدارة الصهيونية لجمع اعترافات من قبل دول عربية أو مصالح جديدة لدولة الاحتلال، رأي أن هناك محاولات لن تعترف بها السعودية والسعودية لها حسابات أخرى كبيرة جدا أقلها أن صاحب المبادرة العربية للسلام هي السعودية والملك عبد الله طرحها في عام 1982/1983 وعاد طرحها في قمة بيروت 2002 عندما أصبح خادم الحرمين الشريفين بالتالي أصبحت المبادرة العربية هي المبادرة السعودية وأعتقد أن التراجع عنها والانقلاب عليها هو نوع من إسقاط المبادرة بشكل كامل وبالتالي السعودية لها حساسية في هذا الأمر ولكن سوف تحاول الإدارة الأمريكية الضغط فيما تبقى لها وان تحصل على اعترافات جديدة وقد نجد دول اخرى تعترف في أفريقيا ومع ذلك فهناك بعض الدول سوف ترفض سواء من الجانب الوطني أو أخرى لها مصالح أخرى فالعالم هو عالم مصالح ويتغير بشكل دراماتيكي وعلينا كفلسطينيين أن ندرك هذا الأمر حتى لا ننصدم في دول أخرى تعترف بالاحتلال الإسرائيلي".

ما رأيك في تأكيد الملك محمد السادس للرئيس الفلسطيني على التزامه بحل الدولتين؟

" كثيرا من الدول المطبعة قد تحدثت عن أمر حل الدولتين وسوف تتحدث دول كبيرة جدا عن هذا الحل، فهناك اتفاق سلام بين مصر وإسرائيل منذ أكثر 42 عاما ورغم ذلك لم نجد أن هناك تطبيع شعبي ومصر والرئيس السيسي والذي تحدث أكثر من مرة أن من يريد حل للقضاء على الإرهاب فعليه أن يجد حلا للقضية الفلسطينية ومصر تؤكد كل مرة أن أي حل يجب أن يكون على أساس قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى أن إلى أننا ناهن أن كل هذا سوف يتغيربسبب ارتفاع نسبة "الحريديم أو الطائفة الدينية داخل القدس الأمر الذي سوف يتحول في وقت لاحق إلى صراع ديني ونرجو ألا نصل إلى هذه النقطة لأن العالم أخطأ عندما وافق على بناء دولة يهودية دينية حسب قرار تقسيم 181 وبالتالي أعطى 52% من أرض فلسطين لبناء دولة يهودية وكأن اليهود أصبحو كديانة تحولت إلى قومية، ولا أبيحك سرا بأن لن يكون هناك رد فعل لأبو مازن كما هو بالنسبة لقطر فأبو مازن يحمل الجنسية المغربية هو وأسرته ولهم مصالح في المغرب وبالتالي للأسف الشديد فهناك بعض المصالح التي تتحكم في هذا الأمر".

ما هو الرد الفلسطيني المتوقع على هذه الخطوة؟

"لن يكون رد الفعل الفلسطيني قوي على هذا الأمر كما حدث في السابق سوى ببيان ولن يتم حرق صور أو قطع علاقات اتمنى أن يكون هذا التطبيع أو غيره في صالح القضية الفلسطينينية، ونحن لا نزال موجودين 6 مليون فلسطين لا يستطيع الاحتلال القائنا في البحر أو إنهاء قضيتنا وسنستمر في الصراع ولكن هناك أملا في بعض الشعوب العربية الحرة وتجربة الشعب المصري الحرة وكما أشارت 42 عاما من السلام ولا يوجد تطبيع شعبي بين مصر وإسرائيل".