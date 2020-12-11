ننشر تفاصيل مباحثات مصر وحماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وفدًا أمنيًا مصريًا غادر قطاع غزة منذ قليل بعد مباحثات مع حماس.

وقالت "العربية" نقلًا عن مصادرها الخاصة إن "الوفد لمصري ناقش ملف تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وإن حماس قدمت مطالبها لعرضها على الجانب الإسرائيلي ".

وأضافت المصادر: ": القاهرة ستقدم مطالب حماس لإسرائيل خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم عقد اجتماعًا أمنيًا عال المستوى بين مصر وإسرائيل قريبًا وسيضم مسئولين رفيعين في الموساد لبحث ملف الأسرى".

وتابعت: "حماس تمسكت باختيار أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، فيما طالبت إسرائيل مصر بإقناع حماس بصفقة تبادل الأسرى في أقرب فرصة".

وقالت المصادر إن القاهرة وضعت الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، مشيرةً إلى أن مصر تعمل للوصول إلى اتفاق وستعرض رؤية كل جانب على الآخر.

واستطرد المصادر: "حماس تعهدت بعدم شن حرب بالوكالة وبعدم التصعيد كما طالبت القاهرة حماس بعدم الزج بنفسها في أي صراعات، وبالتوقف عن إطلاق أي صواريخ اتجاه إسرائيل وعدم الانسياق وراء إيران في أي تصعيد محتمل".