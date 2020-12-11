فرنسا .. انتهاء الحجر الصحى وتطبيق حظر تجول ابتداء من 15 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس مساء الخميس إنهاء تدابير الحجر الصحى فى 15 ديسمبر كما كان مقررا، مع فرض حظر تجول ليلى يشمل ليلة رأس السنة، ابتداء من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحا.





وأعلن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس، أن فرنسا ستخرج بحذر من العزل المفروض منذ ستة أسابيع، عبر إلغاء منع التنقل لكنها ستفرض بدءا من الثلاثاء المقبل حظر تجوّل اعتبارا من الساعة الثامنة مساء كل يوم بما فى ذلك ليلة رأس السنة، مستثنيا ليلة عيد الميلاد.

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