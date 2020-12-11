إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصى باعتماد لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أوصت إدارة خبراء الصحة فى هيئة الغذاء والدواء الأميركية باعتماد لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية ، فى نبأ عاجل لها دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل .





وقالت هيئة الدواء الأوروبية، إن بيانات فعالية وسلامة لقاح فايزر ضد كورونا،" قوية جدا"، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كانت آثار رد الفعل التحسسى الذى أصاب اثنان من العاملين فى الخدمة الصحية الوطنية "NHS" فى بريطانيا بعد فترة وجيزة من تلقى لقاح كورونا من شركة فايزر، الجدل حول سبب إصابتهما بالحساسية من اللقاح، وقالت شركة فايزر إن تجارب اللقاح استبعدت مرضى الحساسية الشديدة، وبالتالى يصبح الشخصين فى المملكة المتحدة، على الأرجح، من أوائل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة لاختبار جرعة Pfizer الجديدة.

وبحسب ما ذكرت شركة فايزر، فقد تم استبعاد بعض الفئات الضعيفة، بما فى ذلك النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الحساسية الشديدة، من تجارب اللقاح، وفقا لموقع "إنسايدر".

وقال منصف صلاوى، كبير العلماء المسؤول عن عملية Warp Speed لتوزيع اللقاحات فى الولايات المتحدة، خلال بيان صحفى يوم الأربعاء "تم استبعاد المرضى أو الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة من التجارب السريرية، وهو أمر كلاسيكي".

وأضاف "سيكون التوقع هو أن الأشخاص الذين يعانون من رد فعل تحسسى شديد معروف، يجب ألا يأخذوا اللقاح حتى نفهم بالضبط ما حدث هنا."