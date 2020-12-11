ترامب يفرض عقوبات على تركيا

أفادت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الرئيس دونالد ترامب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا بسبب شراؤها منظومة "إس-400" الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.
وكانت وكالة "رويترز" الإخبارية نقلت، أمس، عن مصادر قولها إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.
وذكرت المصادر أن العقوبات ستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
وهددت الولايات المتحدة مرارا تركيا بـ"عواقب وخيمة" بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ الروسية "إس-400".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جوناثان هوفمان إن "علاقات البلدين قد تتأثر بشكل كبير بعد إجراء الأخيرة اختبارا لمنظومة الصواريخ".
وأضاف هوفمان، أن "نظام إس-400 لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
كانت تقارير إعلامية تركية ذكرت في وقت سابق أن الحكومة في أنقرة اختبرت لأول مرة الصواريخ الروسية طراز أرض جو في ظروف تشغيل بالقرب من مدينة سينوب على البحر الأسود.
وسبق أن استبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج طائرات إف 35، بسبب شراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي الروسي، كما هددت بفرض عقوبات على أنقرة.
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