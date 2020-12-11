أول تعليق من بايدن بعد الموافقة رسميا على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة رسميًا على طرح لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، هو نقطة ضوء وقت مظلم.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة " ايه.بي.سي" الأمريكية: "ممتنون للعلماء الذين طورا اللقاح وللخبراء الذي قيموا سلامته".

ومنذ قليل، صوتت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت لصالح الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا.

والثلاثاء الماضي، قال مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن فريق تطوير اللقاح أوفى بالمعايير المطلوبة للنجاح.

وأضاف: " الهيئة الأمريكية وعدت بالاستماع إلى نصيحة اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، المكونة من خبراء لقاحات مستقلين، ومتخصصين في الأمراض المعدية، وممثلين عن الصناعة، وممثل المستهلك".

جدير بالذكر أن لجنة إدارة الغذاء والدواء تعمل كمحكمة علمية تفصل وتفحص في بيانات الشركة وتناقش ما إذا كان اللقاح آمن وفعال بما يكفي لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وحدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هدفًا يتمثل في تطعيم 100 مليون شخص، ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة، خلال المائة يوم الأولى من إدارته.

وقدم بعض المسؤولين بصيصا جديدا من الأمل، حيث قالوا إن التطعيمات يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، وصعدت الدول خططها لما يُرجح أن يكون جهود توزيع ذات أبعاد غير مسبوقة.