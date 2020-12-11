أميركا تقترب من بيع طائرات مسيرة متطورة للمغرب

قالت مصادر أميركية مطلعة إن الولايات المتحدة تتفاوض على بيع طائرات مسيرة كبيرة ومتطورة من طراز إم.كيو-9بي، وعددها أربعة على الأقل، إلى المغرب وإن التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة يتوقع أن يجري خلال الأيام المقبلة.

وسمحت وزارة الخارجية الأميركية ببيع الطائرات المسيرة لكن المصادر قالت إنه ليس معروفا ما إذا كان المسؤولون الأميركيون قد وافقوا على تصديرها مرفقة بأسلحة.

وقال أحد المصادر إنه يجب إقرار الصفقة من قبل أعضاء الكونغرس الذين قد يتلقون إخطارا مع حلول الجمعة. ويمكن للكونغرس أن يمنع التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن ذلك لم يكن متوقعا حسبما أفاد اثنان من المصادر.

ويبلغ مدى طائرات إم.كيو-9بي التي تطورها شركة جنرال أتوميكس أكثر من 11 ألف كيلومتر، ويمكن لها مسح مناطق شاسعة من البحار والصحاري.