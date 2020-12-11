أول شحنة من لقاح فايزر ضد كورونا تصل كندا

أعلنت السلطات الكندية أنها في انتظار تسلم أول دفعة من اللقاح ضد فيروس كورونا الذي طورته شركتا"فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن الشحنة الأولى المؤلفة من 30 ألف جرعة من اللقاح ستصل البلاد في غضون الأيام القليلة القادمة، قائلا: "إنها أخبار جيدة نحتاج إليها جميعا".
ومن المقرر أن يرسل اللقاح إلى 14 مركز توزيع في مختلف أنحاء البلاد، وسيساعد العسكريون هذه الجهود.
وصرح الجنرال داني فورتين، وهو المسؤول المعني بالمسائل اللوجيستية في توزيع اللقاح، بأن أوائل الجرعات ستصل مراكز التوسيع الاثنين القادم.
وأصبحت كندا ثالث دولة في العالم بعد بريطانيا والبحرين توافق رسميا على استخدام لقاح "فايزر".
وسجلت في كندا حتى اليوم أكثر من 435 ألف إصابة بكورونا منها قرابة 13 ألف حالة وفاة.
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