شروط وخطوات التسجيل في خدمة فرجت التابعة لوزارة العدل

تقدم وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع وزارة العدل خدمة فرجت وذلك في إطار محولات الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء عن مواطنيها بتقديم الخدمات المتنوعة من خلال منصة أبشر الإلكترونية بهدف تسهيل تقديم الخدمات وتوفير الوقت والجهد لمواطنيها وأيضا الوافدين المقيمين على الأراضي السعودية، حيث أنه بعد إصدار المرحلة الأولى من هذه الخدمة في 29 مايو العام الماضي بهدف الإفراج عن الغارمين المتعسرين في سداد ديونهم سواء لأشخاص أو مؤسسات، وما حققته من انحاز واضح أكد على مدى إصرار وتعاون الشعب السعودي على تقديم يد المساعدة لبعضهم البعض ومساندة الحكومة على تنفيذ أهدافها، فقد تم الإفراج عن 3,281 من الغارمين المحكوم عليهم بالسجن بإجمالي مبالغ 136 مليون ريال سعودي خلال العام الأول من تنفيذ الخدمة، مما أدى إلى تطوير نسخة جديده من هذه الخدمة في العام الثاني لها تتيح ترتيب الغارمين بحسب الأكثر احتياجا.

الشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة:

هناك شرطين وضعتهم وزارة الداخلية للغارمين المتعسرين الراغبين في الحصول على خدمة فرجت يجب توافرهم أولا للحصول على الخدمة وهم:

أن يكون المتقدم لطلب الخدمة من المحكوم عليهم بالسجن بسبب تعسرهم في سداد أقساط أو أموال معينة. أن يكون المتقدم لطلب الخدمة من المتعسرين في سداد الديون الخاصة به إلى أحد الأشخاص أو المؤسسات الأخرى.

كيفية استخدام الخدمة لمن يريد المساعدة:

فإن كنت من فاعلي الخير وتريد المساعدة أو المساهمة بجزء من صدقتك وذكاتك في دعم هذا العمل العظيم فيمكنك التسجيل أيضا من خلال إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط. عند الدخول إلى الصفحة الرئيسية سوف تجد تبويبان (خدمات إلكترونية متكاملة- أفراد) (وخدمات مؤسسات-أعمال)،كما موضح بالصورة السابقة لذا قم بالضغط على الأيقونة الأولى. بعدها سوف تظهر لك هذه الصفحة وبها خيارين إما تسجيل الدخول أو خيار مستخدم جديد،وبالطبع إن كان لديك حساب مرتبط بموقع أبشر فما عليك سوى تسجيل الدخول، أما في حال أن كنت مستخدم جديد سوف تختار كلمة مستخدم جديد وتقوم بعمل حساب يمكنك من استخدام الخدمة. بعدها تختار كلمة خدمات من قائمة خدماتي،ومنها تختار المديرية العامة للسجون. ثم تقوم باختيار المنطقة والفئة،وقم بحفظ رقم فاتورة السداد عن الغارمين الذين ترغب في مساعدتهم. ثم قم بسداد المبلغ المطلوب أو جزء منه عن طريق خدمة سداد البنكية.

وبذلك تكون ساهمت بالإفراج عن غارم متعسر عن سداد دينه حيث يتم الإفراج عنه فور سداد قيمة الدين المستحق.

طريقة التقديم لطلب خدمة فرجت:

إذا كنت أحد المتعسرين وتعجز عن سداد دينك أو محكوم عليك بالسجن لعدم السداد المالي وليس جنائيا وتنطبق عليك شروط التقديم السابق ذكرها، وترغب في التقديم للحصول على الخدمة يمكنك إتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولا تذهب إلى منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية من خلال الرابط السابق ذكره.

ثانيا سوف يطلب منك تسجيل الدخول ،قم بتسجيل الدخول، وإن لم يكن لديك حساب يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال الضغط على أيقونة مستخدم جديد.

ثالثا اضغط على كلمة الخدمات، ثم قم باختيار خدمة فُرِجت.

رابعا سوف يتم طلب رقم الهوية الوطنية الخاص بك قم بإدخاله.

خامسا قم بملء جميع البيانات المطلوبة، ليتم التحقق منها والتأكد من مدى صحتها.

بعد القيام بكل هذه الخطوات تكون اشتركت بالفعل في خدمة فُرِجت وسوف يتم سداد ديونك، وإن كنت من المحكوم عليهم بالسجن سوف يتم إطلاق سراحك فور تسديد الخدمة لقيمة دينك.