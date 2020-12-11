الليرة التركية تتجه جنوبا مع الإعلان عن عقوبات وشيكة

واصلت الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار في المعاملات المتأخرة الخميس بعد أن قالت مصادر إن الولايات المتحدة بصدد فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

نزلت الليرة إلى 7.9290 أمام العملة الأميركية وسجلت 7.9175 في الساعة 1822 بتوقيت غرينتش، منخفضة 1.25 بالمئة عن إغلاق الأربعاء.

وكانت قد ذكرت مصادر، منها مسؤولان أميركيان مطلعان، أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة إس-400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وقالت المصادر إن الخطوة المتوقعة منذ فترة، والمرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة علاقاتها مع الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن، قد تعلن في أي يوم.

كما قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.