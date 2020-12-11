عقوبات أميركية ضد روس من بينهم رئيس الشيشان رمضان قديروف

أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء كيانات وأشخاصا يشتبه بضلوعهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في روسيا واليمن وهايتي بينهم رمضان قديروف، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إلى جانب خمسة أفراد على صلة بأجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنه بالإضافة إلى قديروف، زعيم جمهورية الشيشان الروسية، تم فرض عقوبات على ست شركات مسجلة في روسيا وخمسة أفراد مقربين منه.

كما فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد من هايتي بسبب مزاعم عن انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.

وقالت الوزارة إنها أدرجت أيضا على قائمتها السوداء خمسة أشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتتهمهم بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهم سلطان زابن وعبد الحكيم الخيواني وعبد الوهاب جفران ومطلق عامر المراني وعبد القادر الشامي.