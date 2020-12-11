وكالة الدواء الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم اللقاحات

أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية أمس الخميس أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.
وقالت المديرة العامة للوكالة إيمير كوك: "تعرضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الماضيين" مضيفةً "يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على المُهل المقررة لتسليم اللقاحات، ونحن نعمل بكامل طاقتنا".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم المضي أسرع في توزيع اللقاح، منذ أن أعلنت المختبرات في 18 نوفمبر أن لقاحها أثبت فاعلية بنسبة 95%، ثم قدمت ملفها إلى هيئة الغذاء والدواء في 20 من الشهر نفسه.
ومنذ ذلك الحين، أجازت المملكة المتحدة وبعدها البحرين وكندا المجاورة استخدام اللقاح، وبدأ تلقيح أوائل البريطانيين الثلاثاء.
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