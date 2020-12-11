رقم حساب المواطن للشكاوي المجاني 1442 وطريقة تقديم الشكوي

رقم حساب المواطن للشكاوي المجاني هو بطبيعة الحال من أهم طرق التواصل بين المواطنين والقائمين على برنامَج حساب الموطن داخل المملكة العربية السُّعُودية ، وخصوصًا أن الكثير من المستفيدين من النظام يكونون في حاجة إلى تقديم الشكاوى فيما يخص الدفعات سواء في حالة التأخير أو عدم صدور الدفعة للمواطن أو عدم إضافة التابعين أو غيرها من الأسباب، ولذلك؛ سوف يتضمن هذا المقال على موقع ثقفني توضيح رقم هاتف حساب المواطن الموحد.

لكي يتمكن كل مواطن من التواصل مع فريق الدعم الفني المسؤول عن برنامَج حساب المواطن السعودي في أي وقت على مدار اليوم ، أعلن الحساب الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن على موقع التغريدات السمي تويتر عن الرقم المجاني الموحد الذي يُمكن لأي فرد داخل المملكة من استخدامه من أي خط أرضي أو خط هاتف جوال ومن ثم الحصول على ما يريد من استفسارا أو تقديم الشكاوى أو غيرها، وهذا الرَّقَم هو:

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ويُذكر أن رقم هاتف حساب المواطن يعمل طوال أيام الأسبوع ولكن بمواعيد مختلفة، حيث إنه يعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس بداية من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة العاشرة مساءً، أما يومي الجمعة والسب؛ فهو يعمل بداية من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الحادية عشر مساءً، وهو يعمل على قدم وساق وخصوصًا لللرد على السؤال المتكرر وهو هل حساب المواطن مدى الحياة أم لا؟

يُمكن تقديم شكوى حساب المواطن عبر أي من الوسائل التالية:

الاتصال على رقم هاتف حساب المواطن المجاني للشكاوي، وإدخال كافة البيانات المتعلقة بالحساب للمواطن ومتابعة باقي الخطوات مع مسؤول الدعم الفني، وتوضيح سبب الشكوى بدقة.

ما يُمكن الولوج إلى الصفحة الرسمية بوابة حساب المواطن الإلكترونية www.ca.gov.sa وتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، ومن ثم الذَّهاب إلى أيقونة تقديم شكوى، وإدخال البيانات المطلوبة وموضوع الشكوى وعرض سبب الشكوى بشكل واضح ومختصر في نفس الوقت، ثم الضغط على إرسال الشكوى.

صوتك مسموع هو عبارة عن خدمة هامة مرتبطة ببرنامج حساب المواطن السعودي، يُمكن من خلالها للمواطنين من تقديم شكوى بشكل صوتي على أي مشكلة تعترض طريقهم فيما يخص برنامَج حساب المواطن من أجل تحسين الخدمة ويمكن الحصول عليها عبر الدخول إلى صفحة خدمة صوتك حساب المواطن، من أجل الحصول على هذه الخِدْمَات:

تقديم الشكاوى.

دراسة طلب المستفيد.

متابعة طلب المستفيد.

توضيح نتائج الطلب.

ويُذكر أنه استعلام حساب المواطن يتم من خلال رَقَم الهُوِيَّة عبر الموقع الرسمي أيضًا في أي وقت ويتم تحديث البيانات أيضًا عبر البوابة، إضافةً إلى الاعتماد التقويم السعودي وموقع حساب المواطن للتعرف على موعد إيداع وصرف الدفعات الجديدة من الحساب.