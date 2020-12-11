فايننشال تايمز: الكونجرس يحقق في تمويل قطري مشبوه لأحد مشاريع كوشنر.. وشكوك حول نجاح المصالحة الخليجية

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن نواب ديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي فتحوا تحقيقًا في تمويل قطري مشبوه لإنقاذ مشروع ناطحة السحاب 666 فيفث أفينيو التابع لشركة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا تمويل قطر للمشروع بمبلغ يزيد عن مليار دولار، كان مرتبطا بمساعي دفع إدارة دونالد ترامب لتغيير موقفها بشأن المقاطعة الخليجية ضد الدوحة.

وقالت الصحيفة إن السيناتور رون وايدن زخواكين كاسترو، طلبا مجموعة وثائق من شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، التي أنقذت المبنى من ضائقته المالية في عام 2018، والتي يعد جهاز قطر للاستثمار من بين الداعمين الماليين الرئيسيين لها.

وأضافت أن اتفاق روكفيلد مع عائلة كوشنر، جاء في وقت كانت فيه إدارة ترامب تتأرجح بين دعم قطر وانتقاد الإمارة بسبب دعمها للإرهابيين، مما خلق موقفا محفوفا بالمخاطر للدوحة التي كانت آنذاك تحت حصار اقتصادي من قبل جيرانها ومن بينهم السعودية.

وأوضحت أن ريكس تيلرسون، وزير خارجية ترامب آنذاك، حث الحكومة السعودية على وقف المقاطعة بعد فترة وجيزة من فرضها في عام 2017، لكن سرعان ما تم تقويضه من قبل ترامب، الذي قام بالتغريد بالموافقة على الإجراء السعودي بعد ظهر اليوم نفسه. لكن بعد عام، وقبل وقت قصير من إعلان صفقة بروكفيلد، عكس الرئيس مساره، وبدا أنه يسحب دعمه للحصار

ولفتت الصحيفة البريطانية أن الصفقة المذكورة في أعقاب ”جهود محمومة من قبل عائلة كوشنر لجمع أموال كافية لسداد دفعة رهن عقاري بقيمة 1.2 مليار دولار على البرج، وتزامنت مع سلسلة من التحولات الحادة في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قطر.