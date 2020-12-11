شهدت جزيرة سانت مارتن، الواقعة على بعد 240 كيلومترا إلى الشرق من بورتوريكو، أول هجوم لسمك قرش يودي بحياة شخص.
وأشارت تقارير إلى أن الضحية امرأة في الأربعينيات من عمرها، تعرضت لهجوم من سمكة قرش بينما كانت تسبح في خليج أورينت بسانت مارتن.
وحسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن مدير منظمة توثيق هجمات أسماك القرش، جافين نايلور، فإنه من غير المألوف وقوع مثل هذه الهجمات بهذه المنطقة.
وأضاف نايلور أن جزر البهاما كانت صاحبة النصيب الأكبر من ضحايا أسماك القرش في العام الماضي، إذ سجلت حالتي وفاة، بينما لم تقع أي حوادث في سانت مارتن، مشيرا إلى أن احتمال تكرار مثل هذه الحالات "منخفض جدا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نزلت تسبح وباغتتها السمكة المتوحشة.. هجوم نادر ينتهي بالموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.