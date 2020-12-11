الصين تعلن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت اللجنة فى بيان أن 9 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج وأن 4 من الإصابات المحلية سُجلت فى إقليم سيتشوان واثنتين فى إقليم هيلونغجيانغ.
وذكرت اللجنة أيضا أن الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض ارتفعت إلى 7 من 5 فى اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البر الرئيسى بفيروس كورونا يبلغ الآن 86.688 حالة فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4.634.
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