نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقاده لوسائل الإعلام، ووصفها بالمزيفة، واعتبر أن حصوله على 75 مليون صوت فوزا في الانتخابات.

وتساءل ترامب على صفحته في "تويتر"، قائلا: "لماذا لم تتحدث وسائل الإعلام المزيفة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل عن التقرير حول (الشؤوون المالية لـ) ابن بايدن قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب أن حصوله على 75 مليون صوتا يعني فوزه في الانتخابات الرئاسية.