قبل دخول البيت الأبيض.. بايدن وكاملا يحصدان "أول جائزة"

حتى قبل توليه السلطة رسميا، حصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، ونائبته المنتخبة كاملا هاريس على أول ألقابه، وهو لقب "شخصية العام" الشهير، الذي تمنحه مجلة "تايم" لعام 2020.
واختارتهما المجلة في وقت متأخر من مساء الخميس، بالتوقيت المحلي، من قائمة متأهلين للتصفيات النهائية شملت الرئيس دونالد ترامب.
وقالت "تايم" في لمحة عن بايدن وهاريس، نشرتها على موقعها الإلكتروني مع الإعلان عن فوزهما، إن انتخاب نائب الرئيس السابق ورفيقته في الترشح، وهي سناتور عن ولاية كاليفورنيا، كسر حاجز "النوع الاجتماعي والعرق".
وأضافت: "أميركا اشترت ما كانا يبيعانه: فبعد أعلى نسبة مشاركة (للناخبين) في قرن من الزمان، حصدا ما يصل إلى 81 مليون صوت، وهو أكبر عدد أصوات في تاريخ انتخابات الرئاسة، وتفوق (بايدن) على ترامب بنحو سبعة ملايين صوت"، وفق ما نقلت "رويترز".
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