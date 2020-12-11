واشنطن: نعلم بوجود عسكرى إريترى فى تيجراى وهذا خطير

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الخميس، إن التقارير الخاصة بوجود قوات إريترية فى إقليم تيجراى الإثيوبى موثوق بها، حسبما تعتقد الولايات المتحدة.





وعلى الرغم من نفى البلدين، قال المتحدث الأمريكى: "نحن على علم بتقارير موثوق بها عن وجود عسكرى إريترى فى تيجراى، ونعتبر ذلك تطورًا خطيرًا"، حسبما نقلت "رويترز". وتابع: "نحث على سحب أى قوات من هذا القبيل على الفور". وكانت وكالة "رويترز" نشرت يوم الثلاثاء، تقييمًا أمريكيًا يفيد بأن جنودًا إريتريين عبروا الحدود إلى الأراضى الإثيوبية، مما ساعد حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد فى محاربة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى الشمالية.

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