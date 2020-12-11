بايدن يطالب إدارة ترامب بتسريع إنتاج اللقاحات لصالح الشعب الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وفى خطاب للفريق الانتقالى للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، وصف بايدن قرار اللجنة الاستشارية لهيئة الدواء الأمريكية بالموافقة على اعتماد لقاح فايزر ضد كورونا بأنه "ضوء باهر فى أوقات حالكة". وقال بايدن إن التحدى الحالى يتمثل فى توزيع 100 مليون جرعة من اللقاح خلال الأيام المائة الأولى من ولايته، مطالبا إدارة ترامب "بالإسراع بشراء الجرعات التى تفاوضت إدارته عليها مع شركتى موديرنا وفايزر، وتسريع الإنتاج لصالح الشعب الأمريكى والعالم".

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