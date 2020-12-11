ثاني دولة بعد بريطانيا.. البحرين تعلن موعد وصول لقاح فايزر المضاد لكورونا

نقلت صحيفة "الوطن" البحرينية عن وزيرة الصحة البحرينية فائقة بنت سعيد الصالح قولها إن البحرين ثاني دولة في العالم بعد بريطانيا في حصولها على لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة البحرينية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سيصل إلى بلادها قبل نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الوزيرة أن البحرين تعاقدت مع شركات أخرى لتوريد لقاحات من المقرر أن تصل إلى البحرين العام المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا) أمس الخميس، أن سلطات الصحة في المملكة ستقدم لقاح كورونا مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين.

وأوضح البيان أن توزيع اللقاح سيتم من خلال 27 مركزا طبيا في جميع أنحاء المملكة البحرينية.

ووافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأصبحت مملكة البحرين، ثاني دولة في العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح وذلك من خلال إتاحته أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة، وفقًا لوكالة أنباء البحرين "بنا".

وجاء ذلك بناء على الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التي وفرتها شركة فايزر حول النتائج التي رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.

وصرحت مريم عذبي الجلاهمة، أن الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بأنه قد تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين.

كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة.

وألمحت الهيئة البحرينية، أنه سيتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية في مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم.

وتتضمن الإجراءات، المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث سيتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد في المركز المخصص للتطعيم.