نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري ضد كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن أكثر من 10 آلاف عسكري تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وقال كوناشينكوف إن "من بين 14.5 ألف لقاح تلقتها وزارة الدفاع الروسية حتى العاشر من ديسمبر الجاري، تم تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكري".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع إلى أنه وفقا للخطة التي وافق عليها وزير الدفاع، سيرغي شويغو، سيتم تطعيم حوالي 100 ألف عسكري ضد فيروس كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح أن الأطباء وأطقم القوات البحرية والفضائية، والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، لهم الأولية.