Look to Speak تطبيق جديد من جوجل للكتابة والنطق بالعين

Look to Speak هو تطبيق جديد من شركة جوجل ويهدف التطبيق على مساعدة الأشخاص غير القادرين على النطق لأى سبب ما سواء كان من فئة الصم والبكم أم أن سبب عدم قدرته على النطق أى مرض أخر، والتطبيق ذو واجهه بسيطة لكى يسهل عمل التطبيق وسهولة إستخدام الأشخاص له.

فكرة تطبيق Look to Speak

التطبيق فكرته قائمة على مستشعر حركة العين بالهاتف ويعتمد على التحديق بالعين، ومزود بنماذج كلمات وجمل مسبقة ويمكن لمستخدم التطبيق تزويدة وبرمجته بجمل أخرى وكلمات حسب ما يحتاجة المستخدم، ويتم إستخدام التطبيق بالعين للتنقل بين قوائم التطبيق والتنقل بين الكلمات والجمل المبرمج بها التطبيق مسبقاً سواء كانت تلك التى تم تزويدها به شركة جوجل أو التى تم إضافتها بواسطتة مستخدم التطبيق.

طريقة عمل تطبيق جوجل الجديد

حسبما ذكر موقع (gadgets 360) أن تطبيق من جوجل الجديد يقوم على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في الكلام أو الحركة، وخاصة الأشخاص الذين غير القادرون على النطق والحديث ويتطلبون مساعدة الأخريين في التواصل مع الناس.

يتم إستخدام العين بصفة أساسية للتنقل بين قوائم التطبيق، فعين الأنسان تعتبر بمثابة جهاز الفارة (Mouse) فى الكمبيوتر، لذلك يجب التأكد من وضع الهاتف تحت مستوى العين، ويتم تحريك العين يسار ويمين لفتح القوائم وإختيار الكلمة أو الجملة المراد نطقها، ويتم التحكم فى حركة العين بتحريكها ببطئ لإختيار الكلمات والجمل المراد نطقها بالتحديد، وعند التوقف عن تحريك العين يتم على الفور نطق الكلمة أو الجملة المختارة.

متطلبات تطبيق Look to Speak

التطبيق متوافق مع نظام أندرويد 9 وجميع الإصدارات الأحدث، ومتوافق مع نظام Android One.

والتطبيق تم طرحه وتوافرة على متجر تطبيقات جوجل بلاى .