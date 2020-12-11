تخطط الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية الصاروخية، بعد سنوات من الخلاف مع حليفة واشنطن في الناتو بسبب تلك المنظومة.
وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وقع على حزمة العقوبات المقترحة من قبل، وزير الخارجية، مايك بومبيو، ضد تركيا.
ونوهت الوكالة إلى أن مصادرها لم تحدد ما تشمله حزمة العقوبات التي وقعها ترامب، لكنها أشارت إلى أن العقوبات ستأتي بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".
وبحسب "بلومبرج"، فإن ترامب الذي أبرز منذ فترة طويلة علاقته الشخصية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعرض لضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في الكونجرس لمعاقبة تركيا على اتفاقها مع روسيا لشراء المنظومة الصاروخية.
وأوضحت الوكالة أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لم يستجب للتعليق على تلك الأنباء، كما رفض المسئولون في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية التعليق أيضًا.
وشهدت الليرة التركية انخفاضًا، بعدما ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق العقوبات ستستهدف على الأرجح مسؤولي وزارة الدفاع التركية، بمن فيهم رئيس وكالة المشتريات الدفاعية الكبرى.
وتم تداول العملة التركية بانخفاض بنسبة 0.2 ٪ عند 7.9011 للدولار في الساعة 9:33 صباحًا في اسطنبول.
وكانت تركيا قد تم طردها من مشروع مقاتلات "إف-35" التي شاركت في تصنيعها بسبب شرائها لمنظومات إس-400، حيث يتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة الرئيسية في إمكانية استخدام المنظومة الروسية لجمع معلومات استخبارية حول قدرات التخفي لدى المقاتلة الأمريكية "إف-35".
وقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ضغوط من الكونجرس.. ترامب يوقع حزمة عقوبات على تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.