بعد ضغوط من الكونجرس.. ترامب يوقع حزمة عقوبات على تركيا

تخطط الولايات المتحدة الأمريكية، لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة "إس-400" الروسية الصاروخية، بعد سنوات من الخلاف مع حليفة واشنطن في الناتو بسبب تلك المنظومة.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية نقلًا عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وقع على حزمة العقوبات المقترحة من قبل، وزير الخارجية، مايك بومبيو، ضد تركيا.

ونوهت الوكالة إلى أن مصادرها لم تحدد ما تشمله حزمة العقوبات التي وقعها ترامب، لكنها أشارت إلى أن العقوبات ستأتي بموجب قانون "مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات".

وبحسب "بلومبرج"، فإن ترامب الذي أبرز منذ فترة طويلة علاقته الشخصية مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعرض لضغوط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في الكونجرس لمعاقبة تركيا على اتفاقها مع روسيا لشراء المنظومة الصاروخية.

وأوضحت الوكالة أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض لم يستجب للتعليق على تلك الأنباء، كما رفض المسئولون في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية التعليق أيضًا.

وشهدت الليرة التركية انخفاضًا، بعدما ذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق العقوبات ستستهدف على الأرجح مسؤولي وزارة الدفاع التركية، بمن فيهم رئيس وكالة المشتريات الدفاعية الكبرى.

وتم تداول العملة التركية بانخفاض بنسبة 0.2 ٪ عند 7.9011 للدولار في الساعة 9:33 صباحًا في اسطنبول.

وكانت تركيا قد تم طردها من مشروع مقاتلات "إف-35" التي شاركت في تصنيعها بسبب شرائها لمنظومات إس-400، حيث يتمثل أحد مخاوف الولايات المتحدة الرئيسية في إمكانية استخدام المنظومة الروسية لجمع معلومات استخبارية حول قدرات التخفي لدى المقاتلة الأمريكية "إف-35".