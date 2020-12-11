لأول مرة منذ سنوات.. روسيا تشارك في مناورات مع دول حلف الناتو

يستعد الجيش الروسي للمشاركة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات للمشاركة في مناورات عسكرية مع دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، حيث كانت آخر مناورة شارك فيها الأسطول الروسي مع حلف الناتو عام 2011 بالقرب من سواحل إسبانيا

وأعلن المكتب الإعلامي لأسطول الحبر الأسود الروسي، أن سفن الأسطول، ستشارك في المناورات العالمية مع دول حلف الناتو في باكستان، حيث من المقرر أن تجرى المناورات في فبراير المقبل.

وأكدت أكثر من 30 دولة مشاركتها في المناورات، منهم 10 دول مشاركة بسفنهم الحربية والباقي سيشارك بصفة مراقبين.

وأوضح المكتب الإعلامي للأسطول الروسي، أن "القوات البحرية لباكستان وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان وتركيا والفلبين وماليزيا وسيريلانكا وإندونسيا سيشاركون في مناورات "أمان-2021".

وستشارك روسيا في المنوراط بفرقاطة وسفينة دورية وقاطرة إنقاذ ووحدة من مشاة البحرية وفرقة لإزالة الألغام وطائرة هليكوبتر للمشاركة في التدريبات.

ووفقًا للأسطول الروسي، فإن أهداف مناورات أمان-2021 تتمثل في تعزيز وتطوير التعاون العسكري بين الدول المشاركة، بما يخدم الأمن والاستقرار في البحر، وكذلك تبادل الخبرات بين البحارة لصد تهديدات القرصنة البحرية في مناطق الشحن المكثف.

وكانت آخر مرة عملت فيها سفن البحرية الروسية جنبًا إلى جنب مع سفن حلف شمال الأطلسي في عام 2011 قبالة ساحل إسبانيا كجزء من تمرين "بولد مونارك".