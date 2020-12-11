إغلاق شامل في فلسطين لمواجهة كورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية سريان الإغلاق الشامل في الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وفي الضفة الغربية، ستغلق محافظات طولكرم ونابلس وبيت لحم والخليل لمدة 7 أيام، تماشيا مع قرارات الحكومة الأخيرة لمنع تفشي الوباء وفق ما أعلنت فضائية الغد .

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أعلن الإثنين الماضي، سلسلة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المحافظات الــ 4 المذكورة، إضافة إلى إغلاق كافة المحافظات يومي الجمعة والسبت.

ويرافق هذا القرار منع التنقل بين المحافظات لذات المُدة، عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان نمر، إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات ليومي الجمعة والسبت، لافتا إلى أن الحركة ستمنع نهائيا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة، في جميع محافظات الوطن.

وأضاف أن الإغلاق سيستمر حتى يوم الخميس المقبل 17 ديسمبر في محافظات وهي الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطولكرم، نظرا لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها بشكل كبير، ويسمح بفتح الصيدليات والمخابز ومحلات السوبر ماركت والبقالة.

وأكد أن الحركة ستمنع بين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، وعقوبة كاسر او مخالف قرار الاغلاق، ألف دينار أردني او السجن لمدة عام، أو كلتاهما.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك مكافحة تفشي فيروس كورونا، وحماية المواطنين، وهذه العقوبة جاءت بناء على قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.

وأكد أن قرار الإغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم إغلاقها وترتفع فيها نسبة الإصابات بنسبة 30%.

وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الإغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.

وفي غزة، طالب المتحدث باسم وزارة الداخلية بالقطاع، إياد البزم المواطنين البقاء في منازلهم يومي الجمعة والسبت لمدة يومين حفاظًا على سلامتهم.

وقال البزم :كلما قللنا الاختلاط والازدحام نقلل فرص انتقال العدوى، وفي هذا الإطار يأتي قرار حظر التجوال يومي الجمعة والسبت، مما يعزز من قدرة المنظومة الصحية في مواجهة الوباء.

وأضاف : يوما الجمعة والسبت يعتبران إجازة لكثير من القطاعات، وفي هذا الإطار تم إقرار حظر التجوال الكامل فيهما؛ مراعاة لظروف المواطنين وعدم تعطل مصالحهم”.

وأوضح أن الالتزام الشخصي للمواطنين بإجراءات الوقاية هو أمر غاية في الأهمية على صعيد مواجهة انتشار الوباء.

وتابع : نلحظ تحسنًا في التزام المواطنين بحظر التجوال والإغلاق المسائي، وهناك نسبة التزام عالية جدًا بذلك، ولكن نسعى للمزيد.