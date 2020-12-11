الانتخابات في ليبيريا.. المعارضة تتقدم في انتخابات الشيوخ

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ في ليبيريا، تقدم أحزاب المعارضة بفارق كبير عن حزب الرئيس جورج ويا رئيس ليبيريا، الذي يحكم البلاد منذ يناير 2018.

ووفقا لنتائج لجنة الانتخابات الليبيرية، فإن الحزب الحاكم لم يحسم حتى الآن إلا مقعدا واحدا، من أصل 15 مقعدا، فيما حسمت المعارضة 7 مقاعد خلال انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ، التي أجريت الثلاثاء الماضي، بالتزامن مع إجراء استفتاء دستوري.

اقرأ أيضا| جورج ويا لا يرغب في ولاية ثالثة.. قلق بـ ليبيريا قبل الاستفتاء على الدستور

ومن المنتظر أن يتم الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات والاستفتاء الدستوري في 23 من الشهر الجاري، وفق ما أعلنته اللجنة الانتخابية.

وينص الاستفتاء على 8 تعديلات على دستور 1986، بينها خفض فترة الولاية الرئاسية من 6 سنوات إلى 5 أعوام، وتقليص مدة ولاية النواب من 6 إلى 5 سنوات، وأعضاء مجلس الشيوخ من 9 سنوات إلى 7 أعوام.

وكان ناثانيال ماكجيل مدير ديوان الرئيس الليبيري جورج ويا، أكد فى وقت سابق أن الرئيس لن يترشح لولاية ثالثة، معربا عن قلقه من الاحتجاجات في ساحل العاج وغينيا المجاورتين على مساعي رئيسيهما لولاية ثالثة.



وقال مدير ديوان الرئيس الليبيري إنه "ليس من الجيد أن يبقى شخص رئيسا لفترة طويلة... والرئيس لا يفكر في ولاية ثالثة".

