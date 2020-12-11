صفقة تبادل أسرى.. مقترح إسرائيلي جديد لـ حماس وهذه تفاصيله

كشف المراسل العسكري، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "أليؤر ليفي"، صباح اليوم الجمعة، أن إسرائيل نقلت لحماس مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى.

وقال ليفي، إن المقترح يشمل صفقة تبادل مقابل زيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية لغزة، لمواجهة جائحة كورونا، وبدون الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين.

وبحسب المراسل العسكري، يشمل المقترح الإسرائيلي، عقد صفقة تبادل، مقابل موافقة إسرائيل على بناء مشاريع اقتصادية بالقطاع، وزيادة المساعدات الطبية الإسرائيلية، لمواجهة الكورونا في غزة.

ونقل ليفي عن المصادر الفلسطينية قولها: "إن إسرائيل أعربت عن موفقتها للإفراج عن أسرى أمنيين أحياء، وليس فقط جثامين شهداء، لكنها رفضت الإفراج عن أسرى قتلوا إسرائيليين".

ولفت المراسل ليفي الى أن إسرائيل أوضحت لحركة حماس أنه لا يمكن عقد صفقة ضخمة مثل صفقة شاليط، ولا يمكن تكرار هذه الصفقة.

وأشار ليفي إلى أن حركة حماس لا تتوقع التوصل قريبا إلى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، لأنها تدرك أن إسرائيل قريبة من إجراء انتخابات مبكرة.