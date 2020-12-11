بإجمالي 352860 حالة.. إسرائيل تسجل 1865 إصابة جديدة بـ كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، الجمعة، بأنه تم تشخيص أمس 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إثر إجراء 70,960 فحصا لفيروس كورونا، وكانت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.7%.

وأضافت الوزارة أنه يرقد في المستشفيات، اليوم، 320 مريضا بـ كورونا في حالة خطيرة، بينهم 108 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي،، فيما حصيلة الوفيات 2963 منذ بداية الجائحة.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة 352,860 حالة، ولا يزال بينهم 16,198 مريضا نشطا.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إن توصية اللجنة الاستشارية للقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالمصادقة على تطعيم شركة "فايزر"، الليلة الماضية،بشرى كبيرة للمواطنين في إسرائيل. "وقد أوعزت للمسؤولين في وزارتي بفحصه وتقديم توصيات خلال الأيام القريبة. وفي هذه الأثناء، تواصل وزارة الصحة التقدم والاستعداد لحملة تطعيمات واسعة النطاق وستبدأ خلال الشهر الجاري".

وتراجعت الحكومة الإسرائيلية، عن فرض الإغلاق الليلي خلال عيد الأنوار اليهودي، الذي يبدأ اليوم، والأعياد المسيحية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وجاء ذلك في أعقاب طلب رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني جانتس، الذي اقترح فرض "لجم مشدد" بدلا من الإغلاق الليلي، في حال بلغت حصيلة المصابين اليومية 2500 أو ارتفاع معامل انتشار الفيروس إلى 1.3.

وتقرر التراجع عن الإغلاق الليلي في أعقاب مشاورات بين جانتس ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين.

وكانت وزارة الصحة طالبت بفرض الإغلاق الليلي بدءا من مساء أمس، عشية عيد الأنوار، وبحيث يحظر على شخص التواجد في منزل شخص آخر بين الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى منتصف الليل.

وشمل الاقتراح فرض غرامة بمبلغ 500 شيكل على كل من يخالف ذلك كما اقتُرح إغلاق المحال التجارية خلال ساعات المساء.