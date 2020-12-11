جدة - نرمين السيد - ووفقً لوكالة "شينخوا" الصينية، أكدت وزارة الصحة الفرنسية وقوع 292 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 56.940 وفاة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، أعلن يوم أمس الخميس، أن الحكومة سترفع الحظر المفروض على تنقل الناس يوم 15 ديسمبر، وتستبدله بحظر تجوال ليلى من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، نظرًا لعدم تباطؤ معدلات الإصابة بحسب تقديرات الحكومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تقترب من 300 وفاة و14 ألف إصابة يومية بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.