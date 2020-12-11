فرنسا تقترب من 300 وفاة و14 ألف إصابة يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقً لوكالة "شينخوا" الصينية، أكدت وزارة الصحة الفرنسية وقوع 292 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 56.940 وفاة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس، أعلن يوم أمس الخميس، أن الحكومة سترفع الحظر المفروض على تنقل الناس يوم 15 ديسمبر، وتستبدله بحظر تجوال ليلى من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 صباحًا، نظرًا لعدم تباطؤ معدلات الإصابة بحسب تقديرات الحكومة.