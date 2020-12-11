جدة - نرمين السيد - أعلن إيجور كوناشينكوف المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية ، أن الأولوية فى التطعيم ضد " كورونا" هى للأطباء العسكريين وأطقم القوات البحرية والفضائية الجوية والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن الوزارة استلمت 14.5 ألف جرعة لقاح ضد "كوفيد ــ 19".





وقال كوناشينكوف، خلال إيجاز صحفى اليوم الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء نوفوستى: "أولا وقبل كل شىء، يتلقى اللقاح الأطباء الذين يستعدون للمغادرة للخدمة القتالية وأطقم سفن البحرية وأفراد الطيران التابعين لقوات الفضاء الروسية والأطقم القتالية لقوات الصواريخ الاستراتيجية ومراكز القيادة على جميع المستويات وكذلك قادة وحدات القوات المسلحة فى روسيا". وأضاف: "أنه فى جميع مراحل تسليم اللقاح من موسكو إلى الحاميات العسكرية البعيدة يتم نقله جوا وبرا وبحرا فى حاويات حرارية طبية، مما يستبعد انتهاك قواعد التخزين"، لافتا إلى أنه تم تركيب ثلاجات خاصة فى النقاط الوسيطة والرئيسية فى طرق التسليم لتخزين اللقاح مؤقتًا. وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه حتى الآن تم بالفعل تطعيم أكثر من 10 آلاف عسكرى روسى ضد فيروس "كوفيد-19".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: أولوية التطعيم بلقاح كورونا للأطباء وأفراد القوات البحرية والجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.