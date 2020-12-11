القمة الأوروبية: فرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية

جدة - نرمين السيد - دعت القمة الأوروبية لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات تركية مرتبطة بالتنقيب شرق المتوسط، وذلك وفقا لما نشرته قناة العربية فى خبر عاجل على حسابها الرسمى على موقع توتير.





وكان قادة الاتحاد الأوروبى قرروا خلال اجتماعهم فى بروكسل أمس الخميس فرض عقوبات على تركيا، على خلفيّة تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" فى البحر المتوسّط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قال متحدّث باسم المجلس الأوروبى.

ورحّب وزير الدولة الفرنسى للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر بـ"تبنّى المجلس الأوروبى عقوبات فى مواجهة الأفعال الأحاديّة والاستفزازات من جانب تركيا.

كذلك، أعطى القادة الأوروبيون تفويضًا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "لكى يُقدّم لهم تقريرًا فى موعد أقصاه مارس 2021 حول تطوّر الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعًا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيّات أو شركات جديدة.