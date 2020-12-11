إفريقيا تقترب من تسجيل مليوني حالة شفاء من كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 2,323,845 حالة من بينهم 55,265 حالة وفاة وتعافى 1,982,277 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتعتبر دول جنوب إفريقيا والمغرب ومصر وإثيوبيا الأكثر تضررا.

وتسبب الفيروس في وفاة 54856، فيما تقترب القارة من تسجيل 60 ألف حالة وفاة، قبل عام على ظهور الفيروس فيها، وتعد من بين القارات الأقل إصابات ووفيات.

وذكر المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن منطقة جنوب إفريقيا هي الأكثر تضررا من المرض، فيما يتعلق بعدد الحالات الإيجابية المؤكدة وكذلك عدد الوفيات، ثم تأتي بعدها منطقة شمال إفريقيا.

وكانت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن المنظمة لا تتوقع أن تُلزم الدول مواطنيها بالحصول على لقاحات مرض كوفيد-19 التي تم تطويرها.

وقالت كيت أوبراين، مديرة إدارة التطعيم واللقاحات والمستحضرات البيولوجية في منظمة الصحة العالمية إن : "لا أعتقد أننا نتوقع أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية".

وأضافت: "قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم"، وقالت إن المستشفيات قد تكون أحد الأمثلة.

وأوضحت أوبراين أن تطوير اللقاحات في وقت قياسي كان الجزء السهل من المهمة، مشيرة إلى أن ما تحقق حتى الآن هو البداية فحسب.

وأضافت: "توصيل تلك اللقاحات وثقة المجتمعات فيها وتقبل فكرة اللقاح وضمان اكتساب الناس للمناعة بالفعل عبر العدد الصحيح والمناسب من الجرعات هو ما سيتطلبه الأمر للوصول للهدف النهائي".