الأمم المتحدة تتبنى 6 قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة.. تفاصيل

أفادت وكالة الأنباء "سما" بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت بأغلبية ساحقة 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشارت وكالة سما صباح اليوم الجمعة، إلى أن القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين حصل على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض دولتين إسرائيل والولايات المتحدة، وامتناع 7 دول، وهي الكاميرون، وكندا، وكيريباتي، ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو.

وأوضحت الوكالة أن القرار الثاني معني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حصل على أغلبية 162 دولة، واعتراض 4 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 9 دول (أستراليا، والكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومدغشقر، ومالاوي، وجزر المارشال، وناورو، وجزر سليمان) .

كما حصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة، واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 12 عن التصويت.

أما القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، فحصل على تأييد 150 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، ليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أغلبية 147 دولة واعتراض 10 دول (أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، وغينيا الجديدة بابوا، والولايات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصويت.

ولفتت الوكالة الي ان القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، حصل على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.