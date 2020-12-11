نتنياهو: اتفاق السلام مع المغرب سيكون الأكثر دفئا

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باتفاق التطبيع مع الممكلة المغربية بوساطة أمريكية قائلا إنه "ضوء عظيم آخر للسلام".

وأضاف نتنياهو "في عيد الحانوكا هذا، نسلط الضوء على دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل بشكل كبير. أولا، ضوء اللقاحات التي ستنهي الوباء، والآن ضوء سلام عظيم آخر. كنت أؤمن دائما بهذا السلام، لقد عملت دائما من أجل هذا السلام والآن يتحقق ذلك أمام أعيننا".

وتابع نتنياهو "هناك علاقات وثيقة بين المغرب وإسرائيل، وهناك روابط شجاعة بين المغرب والشعب اليهودي طوال الفترة الجديدة. الجميع على دراية بالموقف الدافئ لملوك المغرب وشعب المغرب تجاه الجالية اليهودية هناك.

وقال: "لقد هاجر مئات الآلاف من أفراد هذه الجالية إلى إسرائيل وهم بمثابة جسر دافئ بين شعب المغرب وشعب إسرائيل، وجسر الحب والتعاطف والمودة والتفانيط ويجب أن أقول إن هذا الأساس المتين هو الأساس الذي أسس عليه هذا السلام".

وأضاف "هذا سيكون السلام الأكثر دفئا من بين الاتفاقات الأربع التي تمت حتى الآن، لأن المغرب مهتم جدا بتطوير العلاقات وتعزيز السياحة الإسرائيلية إليه، والتي تعمل بالفعل بشتى الطرق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس اتفاق إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات بينهما كما فعلت الإمارات والبحرين والسودان.

وقال ترامب في تغريدة له عبر "تويتر"، "اختراق تاريخي آخر اليوم، اتفاق الصديقتان العظيمتان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

ووصف ترامب الاتفاق الجديد بين إسرائيل والمغرب بأنه اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط.

وفي إطار الاتفاق، وافق ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وبموجب الاتفاق، سيقيم المغرب علاقات دبلوماسية كاملة ويستأنف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل ويسمح بعبور رحلات ووصول وقيام رحلات من إسرائيل وإليها لكل مواطنيه.