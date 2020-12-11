بإجمالي 45,893 حالة.. روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل حصيلة قياسية في عدد الوفيات النجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إنه رصد 613 حالة وفاة جديدة بسبب المرض، فيما سجل 28,585 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار المركز إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في روسيا ارتفع إلى 2,597,711 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 45,893 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 26171 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و59840 شخصا.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها السلطات الصحية لمكافحة الوباء، بدأت روسيا حملة تطعيم شاملة الأسبوع الماضي، بدأت بالفئات الأكثر عرضة لخطر الوباء لتشمل جميع سكان البلاد.

وسجلت السلطات الصحية في موسكو 7215 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3779 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

وقال رئيس معهد "جاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر جينسبرج، أمس الخميس، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، في جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع الحالي.