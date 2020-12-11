مكالمة هاتفية مرتقبة بين ترامب ونتنياهو وملك المغرب

تجري اليوم الجمعة مكالمة هاتفية بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إن المكالمة الهاتفية المشتركة ستبحث إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والمغرب.

وتأتي المكالمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، عن موافقة المغرب وإسرائيل على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما والتي توقفت في العام 2002 بعد أن كانت بدأت في العام 1993.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، "أمنت دائما بهذا السلام وعملت دائما من أجل هذا السلام وها هو يتحقق أمام عيوننا. أود أولا أن أشكر الرئيس ترامب على الجهود الجبارة التي بذلها لتحقيق السلام من اجل إسرائيل".

وأضاف "أود أن أشكر العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس على قراره التاريخي بشأن صنع سلام تاريخي مع إسرائيل".

وتابع نتنياهو "هناك علاقات وطيدة بين المغرب وإسرائيل وكانت هناك علاقات وطيدة بين المغرب والشعب اليهودي على مدار العهد الحديث يعرف الجميع تعامل ملوك المغرب والشعب المغربي الدافئ مع الجالية اليهودية التي عاشت هناك. مئات الألوف من أبناء هذه الجالية هاجروا إلى إسرائيل وهم يشكلون جسرا دافئا بين شعبينا وهو جسر حب وتعاطف وإخلاص. ينبغي أن أقول إن هذه الأرضية الراسخة تشكل الأساس لبناء هذا السلام".

وأشار نتنياهو إلى انه "سنقيم من جديد مكاتب ارتباط في إسرائيل والمغرب. ثم سنتحرك في السرعة الممكنة من أجل إقامة علاقات سلمية دبلوماسية كاملة كما سندشن خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب مما سيقوي هذا الجسر أكثر. سيسود هنا سلام دافئ جدا".