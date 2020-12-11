قرار عاجل من المحكمة الدولية الخاصة بـ لبنان بشأن قضية اغتيال رفيق الحريري

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق العضو في حزب الله، سليم عياش، المدان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري.

وقالت المحكمة إن سليم عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك، مضيفة أن عياش شارك في مراقبة الحريري 5 مرات قبل الاعتداء، وفقًا لقناة "إل.بي.سي" اللبنانية.