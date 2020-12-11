منح فايزر الضوء الأخضر.. بيان مهم من هيئة الدواء الأمريكية بشأن لقاح كورونا

صادقت اللجنة المهنية التابعة لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الجمعة، على لقاح فايزر ومنحته الضوء الأخضر، وسجلت بذلك معلما تاريخيا وهاما في مكافحة الوباء العالمي، وجاء قرار اللجنة المهنية في مقر إدارة الغذاء والدواء بولاية ماريلاند بالموافقة على اللقاح الذي طورته شركة فايزر بعد مناقشات مطولة وتصويت مثير، ومن المقرر منح الموافقة الرسمية قريبا، والتطعيم ضد فيروس كورونا في أنحاء العالم.

جاء هذا الترخيص بالاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالجائحة مع أكثر من 15 مليون إصابة مسجلة وما يقرب من 290 ألف وفاة، ويُنتظر أن تصدر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا من الحساسية، أسوة ببريطانيا بعد أن برزت على اثنين من عمال الرعاية الصحية عوارض حساسية ما اضطرهما لتلقي علاج.

وتظهر البيانات أن اللقاح يعطي نتائج تفوق التطلعات، فالجرعة الأولى تبدأ بتأمين حماية بعد عشرة أيام على تلقيها، ثم الجرعة الثانية بعد 21 يوما تخفض خطر التقاط كوفيد-19 بنسبة 95%، بالمقارنة مع شخص لم يتلق اللقاح، وتتسابق الشركات للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس الذي أودى بأكثر من 1,5 مليون شخص وأصاب أكثر من 68 مليونا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019.

وكان بود الرئيس دونالد ترامب المضي أسرع في توزيع اللقاح، منذ أن أعلنت المختبرات في 18 نوفمبر أن لقاحها أثبت فاعلية بنسبة 95%، ثم قدمت ملفها إلى هيئة الغذاء والدواء في 20 من الشهر نفسه ومنذ ذلك الحين، أجازت إسرائيل والسعودية والمملكة المتحدة وبعدها البحرين وكندا استخدام اللقاح، وبدأ تلقيح أوائل البريطانيين الثلاثاء.