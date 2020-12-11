على مساحة 55 ألف قدم مربع.. البيت الأبيض يستعد لحملة تنظيف شاملة لاستقبال بايدن

بينما تستعد الولايات المتحدة لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه وتولي الرئيس المنتخب جو بايدن رئاسة البلاد، يستعد البيت الأبيض لتغيير من نوع خاص.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، فمن المقرر البدء في حملة شاملة لتنظيف البيت الأبيض خلال الساعات الخمس المخصصة لفعاليات تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل.

وأضافت القناة أن حملة التنظيف الشاملة ستكون البداية لترتيبات جديدة لإدارة البيت الأبيض في ظل انتشار فيروس كورونا، مع مجئ رئيس حريص مع فريقه على الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، بعكس ترامب الذي لم يحاول مداراة استهانته بفيروس كورونا واستهتاره بالإجراءات الوقائية، حتى بالرغم من إصابته بفيروس كورونا مع قرينته ميلانيا ونجلهما بارون وعدد من أقرب معاونيه والعاملين بالبيت الأبيض.

وأوضحت القناة أنه لا توجد حتى الآن خطة مفصلة لحملة تنظيف البيت الأبيض، التي ستتولاها إدارة الخدمات العامة المسئولة عن ترتيبات انتقال السلطة، ولكن من المقرر أن تشمل الخملة تنظيف وتعقيم جميع الأسطح بالبيت الأبيض الذي تبلغ مساحة مبناه الرئيسي 55 ألف قدم مربع، وخاصة الجناح الغربي الذي يضم المكتب البيضاوي وكذلك جناح السكن الرئاسي.

وحرص بايدن طوال فترة حملته الانتخابية وحتى الآن على النصح باتباع توصيات الخبراء الصحيين بشأن الإجراءات الوقائية، والتزم هو نفسه بها في جميع مناسبات ظهوره العام، فشوهد دائمًا مرتديًا كمامة واقية وظل يصافح المحيطين بالطريقة الآمنة التي تتجنب التقارب الجسدي.

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، إن قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة رسميًا على طرح لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، هو نقطة ضوء وقت مظلم.

وأضاف بايدن في تصريحات نقلتها شبكة " ايه.بي.سي" الأمريكية: "ممتنون للعلماء الذين طورا اللقاح وللخبراء الذي قيموا سلامته".

ومنذ قليل، صوتت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية صوتت لصالح الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح فايزر المضاد لكورونا.

والثلاثاء الماضي، قال مفوض هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية ستيفن هان في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن فريق تطوير اللقاح أوفى بالمعايير المطلوبة للنجاح.

وأضاف: " الهيئة الأمريكية وعدت بالاستماع إلى نصيحة اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة، المكونة من خبراء لقاحات مستقلين، ومتخصصين في الأمراض المعدية، وممثلين عن الصناعة، وممثل المستهلك".

جدير بالذكر أن لجنة إدارة الغذاء والدواء تعمل كمحكمة علمية تفصل وتفحص في بيانات الشركة وتناقش ما إذا كان اللقاح آمن وفعال بما يكفي لاستخدامه في حالات الطوارئ.

وحدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن هدفًا يتمثل في تطعيم 100 مليون شخص، ما يقرب من ثلث سكان الولايات المتحدة، خلال المائة يوم الأولى من إدارته.

وقدم بعض المسؤولين بصيصا جديدا من الأمل، حيث قالوا إن التطعيمات يمكن أن تبدأ في أقرب وقت في نهاية هذا الأسبوع، وصعدت الدول خططها لما يُرجح أن يكون جهود توزيع ذات أبعاد غير مسبوقة.