نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية، على يد القوات الخاصة للجيش الصومالي، في منطقة "جيليب" التابعة لإقليم جوبا الوسطى.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن القوات الخاصة للجيش الصومالي بالتعاون مع قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، نفذت قصفًا جويًا طال عناصر من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، كما استهدفت ورشة لتصنيع المتفجرات.

وتشن القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" غارات منتظمة بالتعاون مع الجيش الوطني للقضاء على فلول مليشيات الشباب الإرهابية.