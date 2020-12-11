نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية وسداد المخالفات المرورية عبر شرطة أبو ظبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية في أمارة أبو ظبي من القضايا الهامة في دولة الأمارات وقد تم توفيرها على أكمل وجه فخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية أبوظبي من الخدمات الإلكترونية التي يبحث عنها الكثير في الأمارة في الوقت الراهن فيحتجها العاملين بالقيادة أي السائقين بل الوافدين من الجنسيات الأخرى والمواطنين الأمارتين لذلك قامت الحكومة الأماراتية في أبو ظبي بتقديم خدمة الاستعلام من خلال طرق عديدة منها رقم اللوحة وكذلك خدمة الاستعلام باستخدام الرمز المروري أو الاستعلام باستخدام بيانات رخصة السائق أو بكتابة بيانات الهوية الوطنية الأماراتية وسهلت الحكومة الأمارتية خدمات تسديد تلك المخالفات من خلال الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى مكاتب العمل في الأمارات والتي توفرها شرطة أبو ظبي وتستخدم الشرطة الأمارتية أفضل الوسائل في رصد المخالفين سواء كان من المواطنين أو المقيمين في الدولة ويتم رفعها على الموقع الرسمي لشرطة الأمارات ولكن يرغب العديد متابعة ذلك الموقع حتى لا يقع عليهم العديد من الغرامات المالية في الأمارات العربية كما وفرت الحكومة الأمارتية خدمة عديدة ومتنوعة حول الخدمات المرورية في الأمارات ومنها خدمة عملاء باستخدام رقم الهاتف الثابت برقم 8003333 لخدمة كافة المواطن الأماراتي والمقيم والزائر من خلال خدمات شرطة أبو ظبي

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر شرطة أبو ظبي بالأمارات العربية

لمعرفة تفاصيل المخالفات المرورية لديها طرق عديدة منها برقم اللوحة لذلك على المستعلم الذهاب إلى الموقع الرسمي لشرطة أبو ظبي في الأمارات العربية

يقوم كافة المستعلمين بالضغط على الخدمات العامة ثم عليهم الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية في الأمارات العربية

عند الوصول إلى خدمة الاستعلام يتم الضغط على الاستعلام باستخدام بيانات اللوحة

الضغط على إدخال الرمز المروري الخاص بك

ثم يجب عليك كتابة رقم اللوحة وكافة البيانات الشخصية المطلوبة

يجب على المستعلم تحديد مصدر اللوحة

تحديد لون اللوحة وفئة اللوحة

يلتزم المستهلمين بإدخال رمز التحقق المرئي

ثم قم الاستعلام وسوف يظهر لكافة المواطنين أو الوافدين من المستعلمين رؤية نتيجة المخالفات المرورية في الأمارات العربية

الاستعلام عن المخالفات المرورية باستخدام رقم الهوية الوطنية في الأمارات العربية

هناك طرق كثيرة من أجل الاستعلام وفرتها الأمارات وشرطة أبوظبي ولكن يجب على المستعلم الضغط على نظام الاستعلام من الموقع الرسمي للمخالفات المرورية في الأمارات

ثم يجب عليك الضغط على الاستعلام من خلال رقم الهوية الوطنية في دولة الأمارات العربية

يجب على المستعلمين كتابة رقم الهوية الوطنية في دولة الأمارات العربية

يلتزم المستعلم بإدخال رمز التحقق الشخصي للتأكيد ثم قم بالاستعلام برقم الهوية الوطنية

يظهر كافة النتائج وكافة المخالفات المرورية في الأمارات سواء كان للمواطنين الأمارتين أو الوافدين من كافة الجنسيات عبر شرطة أبو ظبي بالأمارات العربية

طريقة سداد ودفع المخالفات والغرامات في الأمارات عبر موقع شرطة أبو ظبي

يجب متابعة موقع شرطة أبو ظبي بالأمارات العربية لمعرفة المخالفات المرورية والغرامات المالية على السائقين أو المواطنين أو المقيمين من الجنسيات الأخرى بالأمارات العربية وقد وفرت الحكومة الأمارتية خدمة سداد تلك المخالفات كما يلي