لكبح جماح أردوغان.. ما العقوبات الأميركية المنتظرة؟

تتجه الولايات المتحدة نحو فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، وذلك بموجب تشريع يهدف لإثناء الدول عن شراء معدات عسكرية من موسكو.

وبموجب قانون "مواجهة أعداء أميركا" من خلال العقوبات لعام 2017، يتعين على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن 5 من 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتتنوع هذه العقوبات الأميركية بين المتوسطة والشديدة، وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات. وفيما يلي قائمة بهذه العقوبات المحتملة:

1- عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي.

2- عقوبات على صادرات السلع والخدمات الأميركية

3- عقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية.

4- السعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية، تشمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

5- عقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي.

6- عقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات.

7- عقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي.

8- عقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي.

9- عقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات.

10- عقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية.

11- رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان، أو الشخص المستهدف بالعقوبات.

12- عقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين، الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.